Потрясающие цены! Xiaomi 14 – лучший флагман 2023 года с Snapdragon 8 Gen 3, 3000 нит дисплеем и более 2 млн. баллов в AnTuTu всего за 24 166

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Вы его точно захотите!

Компания Xiaomi – один из немногих производителей смартфонов, выпускающий красивые и достаточно компактные девайсы и самое главное, цена на такие устройства по сравнению с конкурентами не так велика. И вот недавно компания представила долгожданный флагманский смартфон Xiaomi 14 и он неотразим!

Дизайн смартфона похож на предшественника Xiaomi 13, но блок камер значительно вырос, а рамки вокруг дисплея наоборот – уменьшились. В руке это один из самых удобных смартфонов, которые можно найти. По материалам плоские рамки выполнены из алюминиевого сплава, задняя панель сделана из стекла.

Смартфон оснащен передовым 6.36” AMOLED-дисплеем 3000 нит. Частота обновления 120 Гц, а плотность пикселей 460 ppi. Здесь все супер, дисплей отличный, цвета передает хорошо, есть функция уменьшения мерцания – DC Dimming.

В смартфоне установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, основанный на 4-нм техпроцессе. По сравнению с процессором предыдущего поколения производительность новой системы выросла примерно на 30%. При этом энергопотребление снизилось на 34%. У AnTuTu платформа набирает 2139037 баллов.

Интерфейс USB 3.2 имеет пропускную способность до 5 Гбит/с, благодаря чему изображения и видео достаточно быстро передаются на компьютер. Также предполагается водонепроницаемость IP68. Xiaomi 14 стал первым смартфоном с новой аппаратной платформой – HyperOS.

Xiaomi 14 стал третьим поколением смартфонов от известного китайского производителя, получившего камеру от Leica. Эта модель оснащена сразу тремя датчиками с разрешением 50 Мп. Цвета получаются достаточно насыщенными, а контрастность также держится на оптимальном уровне. Вас приятно удивит качество съемки в темное время суток.

Мощность быстрой проводной зарядки была повышена с 67 до 90 Вт. Всего 20 минут будет достаточно, чтобы Xiaomi 14 зарядился до 57%. Полная зарядка занимает 42 минуты. Возможна беспроводная зарядка 50 Вт. Емкость аккумулятора составляет 4610 мАч.

Xiaomi 14, станет великолепной покупкой, если хотите взять компактное мобильное устройство с флагманской "начинкой". Во многом он превосходит своих конкурентов в виде iPhone и Samsung. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

Xiaomi 14 8/256 GB - 24 166,38 грн ($646)