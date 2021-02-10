Приложение Samsung Expert RAW превращает камеру смартфона в профессиональную

130

С Samsung Expert RAW пользователи смогут тонко настраивать параметры камеры и создавать профессиональные снимки

Компания Samsung начала развертывание нового приложения камеры Expert RAW в магазине Galaxy Store в своей стране. Новое приложение позволяет пользователям в полной мере использовать основные, сверхширокоугольные и телефото объективы смартфона в Pro-режиме, они смогут настраивать экспозицию, ручной фокус, ISO, выдержку и управлять балансом белого. Эти элементы управления доступны как для фотографий, так и для видео.

Читать также: Samsung Galaxy S22 Ultra на Exynos 2200 прошел испытание бенчмарком: успех или разочарование? ﻿

Кроме того, новое приложение камеры Samsung Expert RAW позволяет настраивать блики, тени, насыщенность и оттенок, как в стандартном приложении камеры на Galaxy S21 Ultra. Кроме того, он дает доступ к гистограмме, предлагает поддержку HDR и может сохранять изображения в форматах JPG без потерь и в 16-битных линейных форматах DNG RAW.

Штатная камера Samsung Expert RAW﻿

Главный недостаток приложения Expert RAW в том, что оно работает только с Galaxy S21 Ultra на основе оболочки One UI 4.0 на базе Android 12. Но модератор сообщества Samsung пообещал, что в будущем поддержку утилиты получат Galaxy S21+ и Galaxy Tab S5e, а также прочие устройства компании. А вот когда это произойдет, он называть сроков не стал. По всей видимости, заточенность на Android 12 с One UI 4.0 указывает на то, что в теории работать с новой утилитой смогут все устройства компании, которые получат обновление до актуальной версии зеленого робота.

Читать также: Samsung Galaxy A73: изображения и характеристики

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: androidauthority