Приложение YouTube получило новые функции в последнем обновлений

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Google продолжает улучшать приложение, возможно, своего самого популярного сервиса.

YouTube выпустили новую стабильную версию своего мобильного приложения как для iOS, так и для Android, в котором добавилось множество новых функций, таких как разделение видео на главы, улучшенный видеоплеер с более удобными элементами управления и жестами, а также общее улучшение работы приложения.

Функция «Главы в видео» впервые была представлена в десктопной версии YouTube еще в мае 2020 года. С помощью нее автор видео мог разбивать свои видео на главы, давая зрителям возможность переходить к определенному участку в видео. После раннего доступа на некоторых смартфонах, функция теперь доступна для всех пользователей. Теперь каждый может увидеть название всех глав совместно с миниатюрой, а в описании будут находиться временные ссылки.

YouTube также добавил ряд изменений в свой видеоплеер. Ранее опцию включения субтитров можно было найти в настройках плеера. YouTube переместил кнопку их включения в самом плеере, поставив ее сверху. Кроме того, в плеере есть переключатель автоматического воспроизведения видео, что облегчает его включение/выключение при просмотре видео в полноэкранном режиме. Последняя функция также появится в веб-клиенте для YouTube.

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Также теперь вы можете свайпнуть вверх, чтобы открыть полноэкранный режим, и свайпнуть вниз, чтобы выйти из него.

Повторимся – все эти функции уже были доступны, но только для ограниченного количества пользователя. Теперь YouTube отправляет уже стабильно работающую версию приложения.

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Источник: XDA



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