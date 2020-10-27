Samsung договорились с Huawei о поставках дисплеев

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Samsung присоединилась к списку компаний, которые уже готовы «спасти» Huawei . ﻿

Компания Huawei регулярно выпускает новые смартфоны, несмотря на жесткие ограничения со стороны США, правительство которых резко против использования китайской компанией комплектующих американского производства или же американских технологий.

А теперь, похоже, выход новой продукции Huawei может даже участиться, учитывая факт того, что все больше поставщиков получают лицензию на продолжение работы с китайским гигантом. Сначала это были AMD и Intel, а сегодня мы узнали, что один из главных противников Huawei, Samsung, тоже получил зеленый свет от правительства США на поставку комплектующих.

Согласно данным Reuters, Samsung Display, подразделение южнокорейского гиганта Samsung, разрабатывающего дисплейные технологии, получило лицензию на продолжение поставок некоторых продуктов для дисплейных панелей компании Huawei Technologies.

Однако, несмотря на разрешение правительства США, пока не ясно, сможет ли Samsung Display отправлять свои OLED-панели Huawei, так как другие фирмы, входящие в цепочку поставок, также должны будут получить американские лицензии. Например, недавно LG Display, соперник Samsung Display, заявила, что ей также необходимо получить лицензию, чтобы продолжать отношения с Huawei вместе с другими компаниями.

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Все крупные компании, которые вели бизнес с Huawei до ужесточения ограничений, наложенных США, подали заявки на получение необходимых лицензий для продолжения бизнеса с китайским гигантом. Среди них Qualcomm, MediaTek, Sony, Samsung Electronics, SK Hynix и Kioxia.

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Источник: Reuters



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