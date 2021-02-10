Пришло время Samsung задуматься об установке Exynos во всех флагманах
Но это в теории и лишь предположение
До этого года процессоры Exynos, как правило, не стоили особого внимания и не претендовали на звание события года. Периодически Samsung обменивалась ударами с топовыми чипами Qualcomm, но серьезно на доминирование Snapdragon не посягала. Изменить расстановку сил на рынке Samsung решила выходом Exynos 2200.
Читать также: Экология и Samsung Galaxy S22. Как флагманы сохранят наш мир
Сейчас внимание индустрии приковано к этому процессору, который получит серия Galaxy S22. Многие задаются вопросом сможет ли Exynos 2200 с графическим чипом Xclipse 920 одолеть «горячий хит» 2022 года Snapdragon 8 Gen 1. Но в этом году компания точно не сбросит «оковы» Qualcomm и увеличит количество регионов, где флагманы серии Galaxy S22 будут доступны с Snapdragon 8 Gen 1.
Издание Androidcentral высказало предположение, что нынешний год может стать переломным и компания возьмет курс на то, чтобы выпускать свои флагманы только с фирменными процессорами. Exynos 2200 только первый шаг на пути осуществления этого. И успешными ее процессоры сделает не столько графика RDNA 2 с трассировкой лучей, сколько искусственный интеллект. Компания вполне может взять на вооружение те алгоритмы и принципы работы NPU, которые были реализованы Google в чипсете Tensor. Как известно, этот процессор появился на свет не без участия Samsung.
Читать также: Дисплей Samsung Galaxy S23 могут согнуть со всех сторон
Отказ от чипов Qualcomm разгрузит команду разработчиков, которые вынуждены адаптировать программное обеспечение под различные SoC. Они смогут больше сконцентрироваться на разработке более совершенного и отточенного ПО. Правда, компании придется как-то обойти существующие ограничения, не позволяющие ей предлагать флагманы на рынке США с собственными чипами Exynos.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: androidcentral
Комментарии