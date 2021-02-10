Пришло время Samsung задуматься об установке Exynos во всех флагманах

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Но это в теории и лишь предположение

До этого года процессоры Exynos, как правило, не стоили особого внимания и не претендовали на звание события года. Периодически Samsung обменивалась ударами с топовыми чипами Qualcomm, но серьезно на доминирование Snapdragon не посягала. Изменить расстановку сил на рынке Samsung решила выходом Exynos 2200.

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Сейчас внимание индустрии приковано к этому процессору, который получит серия Galaxy S22. Многие задаются вопросом сможет ли Exynos 2200 с графическим чипом Xclipse 920 одолеть «горячий хит» 2022 года Snapdragon 8 Gen 1. Но в этом году компания точно не сбросит «оковы» Qualcomm и увеличит количество регионов, где флагманы серии Galaxy S22 будут доступны с Snapdragon 8 Gen 1.

Издание Androidcentral высказало предположение, что нынешний год может стать переломным и компания возьмет курс на то, чтобы выпускать свои флагманы только с фирменными процессорами. Exynos 2200 только первый шаг на пути осуществления этого. И успешными ее процессоры сделает не столько графика RDNA 2 с трассировкой лучей, сколько искусственный интеллект. Компания вполне может взять на вооружение те алгоритмы и принципы работы NPU, которые были реализованы Google в чипсете Tensor. Как известно, этот процессор появился на свет не без участия Samsung.

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Отказ от чипов Qualcomm разгрузит команду разработчиков, которые вынуждены адаптировать программное обеспечение под различные SoC. Они смогут больше сконцентрироваться на разработке более совершенного и отточенного ПО. Правда, компании придется как-то обойти существующие ограничения, не позволяющие ей предлагать флагманы на рынке США с собственными чипами Exynos.

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Источник: androidcentral