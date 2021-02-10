Xiaomi Mi 11 Ultra получит инновационный аккумулятор от электрокаров

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Обещают, что Xiaomi Mi 11 Ultra изменит представление о современных аккумуляторах в смартфонах

Xiaomi завершает последние приготовления к презентации, которая пройдет 29 марта. Сам ивент обещает быть масштабным и покажут несколько значимых для компании новинок, среди которых будут флагманы Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. Оставшиеся дни до ивента компания продолжает снабжать пользователей подробностями о будущих новинках.

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Сегодня речь зашла об аккумуляторе Xiaomi Mi 11 Ultra. В частности, производитель сообщил о том, что при изготовлении источника питания используется диоксид кремния, который применяют при создании аккумуляторов для электрокаров. Это позволяет делать батарейку легче и тоньше, а также ускорить процесс зарядки. Сама компания заявляет, что новая батарейка изменит представление о том, какими должны быть современные аккумуляторы.

Все это говорит о том, что Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном, который получит аккумулятор из нанокремния, обеспечивающий высокую плотность энергии, большую емкость и сверхбыструю зарядку. Сама технология в теории должна позволить создавать тонкие аккумуляторы высокой плотности, а это в свою очередь позволит предлагать смартфоны с тонким станом. Мы должны увидеть прирост емкости батарейки при тех же размерах, что предлагают современные источники питания с графитовым анодом.

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Источник: tudocelular