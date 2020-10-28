Pro1-X — смартфон от XDA Developers с LineageOS

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XDA Developers выпустила дорогой, странный и нишевый смартфон Pro1-X

XDA Developers — это многомиллионная армия разработчиков по всему миру, которые заняты поиском неисправностей и разработкой программного обеспечения для устройств. И вот это сообщество создало свой первый смартфон Pro1-X, который первым в мире получил LineageOS «из коробки» на базе Android 9.0 Pie, а также пользователи могут заказать версии с Ubuntu Touch OS и Android.

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Но новинка не станет популярной и ориентирована исключительно на гиков-энтузиастов. Причем на не бедную их часть, которая готова отдать за смартфон с не с самыми топовыми характеристиками $899. Правда, первые, кто оформит заказ на Pro1-X на краудфандинговой площадке Indiegogo, смогут получить его за $599. Поставки устройства планируют начать в марте следующего года и в свободную продажу он не поступит.

Новинка создана на базе F (x) tec Pro1, который подвергли апгрейду. Так, Pro1-X удостоился 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителя вместимостью 128/256 Гб, процессора Snapdragon 835, 6-дюймового AMOLED-экрана разрешением 2160х1080 точек, фронтальной 8 Мп камеры и сдвоенной тыльной с датчиками 12 Мп + 5 Мп. Смартфон получил дактилоскопический датчик, выделенную кнопку для запуска камеры, порт USB Type-C, разъем HDMI, аккумулятор емкостью 3200 мАч, слот для двух симок и QWERTY-клавиатуру.

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Ключевой акцент в Pro1-X сделан на программное обеспечение и его владельцы смогут гибко настроить его под свои нужды. Сами создатели говорят о том, что смартфон пришел, чтобы вывести LineageOS и Ubuntu Touch OS на новый уровень.

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Источник: xda developers