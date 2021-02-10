В числе достоинств Redmi Note 11 будет автономность

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Компания рассказала, как долго может прожить Redmi Note 11 на одном заряде

Завтра состоится премьера серии Redmi Note 11 и завершится промо-кампания по ее продвижению. А пока компания продолжает мозговой штурм и подкидывает информацию о новинках. Вчера акцент был на камере, а теперь пришло время поговорить об автономности.

Сегодня вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг похвастался тем, что Redmi Note 11 успешно проработал 18 часов на одном заряде. При этом батарейка емкостью 4500 мАч не была иссушена полностью, остаток заряда составил 25%.

Но вот в каких сценариях и как долго использовался все это время смартфон, он не сообщает. Скорее всего, тяжелыми и ресурсоемкими приложениями и играми его не нагружали. В числе причин столь приличного времени работы Redmi Note 11 глава Redmi называет присутствие новейшего чипа Dimensity 920, а также работу по оптимизации прошивки MIUI.

Посмотрим, как будет обстоять дело с продолжительностью работы в реальных сценариях эксплуатации и действительно ли в этот раз компания не накосячила с прошивкой на старте продаж. А уже завтра мы больше узнаем о всем семействе Redmi Note 11, смарт-часах Redmi Watch 2 и фитнес-браслете Redmi Smart Band Pro.

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Источник: mydrivers