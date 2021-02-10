Продажи 5G-смартфонов взлетели. Определены лидеры этого сегмента

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Apple продала больше всех 5G-смартфонов за первые три месяца нынешнего года

По оценкам Strategy Analytics, Samsung больше не является лидером продаж смартфонов с поддержкой 5G. По итогам первого квартала южнокорейский гигант уступил первое место Apple, которая вышла в лидеры благодаря линейке iPhone 12, получившей поддержку сетей пятого поколения и достаточно активно приобреталась пользователями в США, Китае и Европе. Поэтому выход Apple на позиции лидера оказался предсказуемым.

По оценкам аналитиков, в первом квартале нынешнего года было продано 40,4 млн iPhone с поддержкой 5G и это позволило ей контролировать почти треть рынка смартфонов — 30,2%. Неожиданностью стало второе место Oppo, которая поставила на рынок 21,5 млн 5G-смартфонов и заняла 16,1% доли рынка. Замкнула тройку лидеров Vivo с результатом 19,4 млн поставленных мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения, и ее доля на рынке оценивается в 14,5%.

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По итогам первых трех месяцев нынешнего года Samsung оказалась на четвертой строчке в рейтинге и ее доля сократилась почти втрое по сравнению с результатами первого квартала 2020 года. Теперь на 5G-смартфоны южнокорейского гиганта приходится 12,7% рынка против 34,6% годом ранее. Поставки же устройств Samsung с поддержкой сетей пятого поколения составили 17 млн.

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В топ-5 сумела пробиться Xiaomi, которая продемонстрировала рост, и ее доля в сегменте 5G-смартфонов составила 12,4% и 16,6 млн поставленных гаджетов. Обращает на себя внимание, что спрос на мобильные устройства с поддержкой сетей пятого поколения увеличился почти в 5,5 раза. Если в первом квартале прошлого года поставки 5G-смартфонов составляли 24 млн, то в этом уже 133,9 млн.

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Источник: phonearena