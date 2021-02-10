Расстановка сил в Европе: у Realme стремительный взлет, а Huawei и Honor дела идут скверно

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Вслед за итогами на общемировом рынке смартфонов подоспели результаты первого квартала 2021 года применительно к европейскому региону. Составили его аналитики Counterpoin и первое что бросается в глаза, что рынок восстанавливается после кризиса прошлого года и начал уверенно расти. Тройка лидеров выглядит аналогично той, которая правит на мировом рынке.

Компанией номер один в Европе стала Samsung, контролирующая почти треть рынка — 32%. И это на 2% больше, чем годом ранее, а в годовом исчислении прирост составил 13%. На второй позиции оказалась Apple, сумевшая отхватить 28% доли рынка. Концерн из Купертино явно добавил и не в последнюю очередь благодаря линейке iPhone 12, спрос на которую еще сохраняется.

Третьей к финишу пришла Xiaomi, чья доля на рынке Европы оценивается в 18% против 11% годом ранее. Компания сумела сделать скачок на 73% в годовом исчислении. Но не она больше всех добавила, лидером стала Realme с результатом 183% прироста. Она стала седьмой с долей 2% и оставила позади Honor, которая заняла восьмую позицию крупнейших компаний в Европе и наравне с бывшей материнской компанией стремительно теряет свои позиции.

На четвертом месте оказалась Oppo с результатом 6% и это вдвое большей той доли, которую она занимала в первом квартале прошлого года. Сумела уцепиться за топ-5 Huawei, и ее доля составила 2%, тогда как год назад этот показатель был равен 9% и падение составило 77%. За последний год прибавила и OnePlus, сумевшая взойти на шестую строчку табеля рангов с результатом 2%.

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Источник: counterpointresearch