Продажи Apple Watch перевалили за 100 млн единиц. О чём это говорит?

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Apple Watch ﻿на рынке пять лет. Столько потребовалось чтобы продать 100 млн смарт-часов

В сети появилась статистика продаж смарт-часов от компании Apple. Есть несколько интересных «индикаторов» которые можно рассмотреть.

Начать требует с того, что за все пять лет Apple продала 100 миллионов носимых устройств. Цифра внушительная, но еще есть куда расти. Для сравнения: в мире примерно миллиард людей используют смартфоны от Apple. Выходить, что только 10% пользователь iPhone раскошелились на Apple Watch, а 90% пока не считают необходимым или целесообразным покупать смарт-часы в пару своему смартфону.

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Отдельно нужно отметить, что 30 миллионов часов было продано только за последний 2020 год, а это разом больше чем в 2015,2016 и 2017 годах вместе взятых.

С такой статистикой сложно отрицать рост и успех компании в этом сегменте. Скорее всего, компания Apple, будучи «на коне», будет и дальше толкать отрасль смарт-часов, и активно продвигать новые сервисы и инновации. Это просто необходим для того, чтобы поддерживать положительную динамику и побуждать еще больше пользователей iPhone думать о покупке Apple Watch.

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Для нас, как пользователей, это в любом случае положительная новость – больше функций, больше новинок от всех игроков рынка.

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Источник: aboveavalon.com﻿