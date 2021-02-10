Продажи серии Samsung Galaxy S21: гордость или разочарование?

336

Фиаско нет, но и хвастать особо нечем

Прошедший 2020 год оказался не таким хорошим и успешным, как хотелось бы Samsung. Компания удержала лидерство на рынке смартфонов, но ее проблемы в этом сегменте только усугубились. После 10 лет выпуска премиальных устройств серии Galaxy Note южнокорейский гигант отказался развивать линейку дальше и одна из причин — увеличение продаж семейства Galaxy S21. Но ставка в итоге не сыграла.

Провала не произошло, но и об успехе говорить не приходится. По данным издания The Elec, компания продала столько же устройств, сколько было продано моделей Galaxy S20 в 2020 году. Речь идет о 20 млн реализованных мобильников. Если учесть, что два года назад индустрия попала в серьезную зону турбулентности из-за пандемии коронавируса, которая пошла на спад в прошлом году, то продажи серии Galaxy S21 не оправдали ожиданий компании. Она явно рассчитывала на большее в условиях, когда рынок вернулся к росту.

Читать также: Samsung отрицает проблемы с Exynos 2200 и назвала время его анонса ﻿

Источник утверждает, что в своих неудачах Samsung винит производственные проблемы. Особенно те, которые возникли на заводах компании во Вьетнаме. Похоже, что с точки зрения коммерции, отказ от серии Galaxy Note кажется шагом оправданным и правильным. Маловероятно, что продажи Galaxy Note 21 были бы на высоком уровне.

Читать также: Samsung определилась с датой презентации флагманов Galaxy S22

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: androidauthority