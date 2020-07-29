Продолжение банкета: Vivo показала свой селфи-фон Vivo S7 во всей красе на официальном изображении

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Vivo решила показать всем, как нужно набирать хайп: новости идут одна за другой. Напомним, что в настоящее время Vivo готовится к своему крупному мероприятию, посвящённому запуску новинке Vivo S7. Дата презентации назначена на 3 августа. В преддверии старта продаж в Сети появилось новое изображение, раскрывающее некоторые ключевые особенности внешности аппарата. Благодаря этой фотографии мы теперь знаем дизайн задней части, а также то, как будет выглядеть модуль камеры, и один из вариантов расцветки.

Как видно на изображении, смартфон будет иметь градиентную цветовую гамму. Скорее всего, компания припасла и другие расцветки. Сзади можно увидеть прямоугольный модуль камеры с тремя объективами основной камеры. С левой стороны находится вертикальный логотип Vivo.

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К сожалению, изображение не раскрывает дизайн передней части смартфона. Многочисленные слухи говорят о том, что нас ждет чуть более широкая выемка для огромного датчика фронтальной камеры на 44 Мп. Еще одной изюминкой смартфона является его ультратонкий дизайн, которым производитель очень гордится.

Напомним, что Vivo S7 похвастается 6.4-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и тонкими рамками. Под капотом устройства находится чипсет Qualcomm Snapdragon 765G в паре с 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб встроенной памяти.

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Цена базового варианта с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти может составлять около 428 долларов США, а топовая модель может оцениваться в 471 доллар.

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Источник: 91mobiles.com