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Продолжение банкета: Vivo показала свой селфи-фон Vivo S7 во всей красе на официальном изображении

29.07.2020 267 0

Vivo решила показать всем, как нужно набирать хайп: новости идут одна за другой. Напомним, что в настоящее время Vivo готовится к своему крупному мероприятию, посвящённому запуску новинке Vivo S7. Дата презентации назначена на 3 августа. В преддверии старта продаж в Сети появилось новое изображение, раскрывающее некоторые ключевые особенности внешности аппарата. Благодаря этой фотографии мы теперь знаем дизайн задней части, а также то, как будет выглядеть модуль камеры, и один из вариантов расцветки.

 

Продолжение банкета: Vivo показала свой селфи-фон Vivo S7 во всей красе на официальном изображении – фото 1

 

Как видно на изображении, смартфон будет иметь градиентную цветовую гамму. Скорее всего, компания припасла и другие расцветки. Сзади можно увидеть прямоугольный модуль камеры с тремя объективами основной камеры. С левой стороны находится вертикальный логотип Vivo.

 

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К сожалению, изображение не раскрывает дизайн передней части смартфона. Многочисленные слухи говорят о том, что нас ждет чуть более широкая выемка для огромного датчика фронтальной камеры на 44 Мп. Еще одной изюминкой смартфона является его ультратонкий дизайн, которым производитель очень гордится.

 

Продолжение банкета: Vivo показала свой селфи-фон Vivo S7 во всей красе на официальном изображении – фото 2

 

Напомним, что Vivo S7 похвастается 6.4-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и тонкими рамками. Под капотом устройства находится чипсет Qualcomm Snapdragon 765G в паре с 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб встроенной памяти.

 

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Цена базового варианта с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти может составлять около 428 долларов США, а топовая модель может оцениваться в 471 доллар.

 

Продолжение банкета: Vivo показала свой селфи-фон Vivo S7 во всей красе на официальном изображении – фото 3

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Источник: 91mobiles.com

Vivo Vivo S7
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 29.07.2020

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Продолжение банкета: Vivo показала свой селфи-фон Vivo S7 во всей красе на официальном изображении