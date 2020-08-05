Прогноз крупного техно-издания: в 2020 году будет продано 250 миллионов 5G-смартфонов

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Большая часть человечества все еще находится в конфронтации: полмира ждет 5G как манны небесной, а кто-то спиливает недавно возведенные вышки из-за своей веры, что именно из-за сетей нового поколения весь мир сейчас страдает. А Китай спокойно от всего мира развивает свой быстрый Интернет, и популярность 5G-устройств растет в Поднебесной по экспоненте.

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Это не пустые слова: исследование издания DigiTimes показывает, что поставки 5G-смартфонов могут достичь 250 миллионов единиц в 2020 году. Кроме всего прочего, в течение этого года производители должны добавить 5G-чипы в модели начального уровня.





Цифра приличная, учитывая общий спад популярности гаджетов в связи с пандемией, но авторы исследования уверены в ней. DigiTimes уверяют, что именно Китай поднимет продажи – на долю этой страны придется 170 миллионов смартфонов, что составляет около 70 процентов от прогнозируемых поставок.

5G-аппараты пользуются большой популярностью в Китае, и в последнее время на рынке наблюдается отток интереса к флагманским устройствам с возможностью подключения к 5G-сетям к моделям более бюджетного класса с такими же характеристиками. Большинство смартфонов с поддержкой нового стандарта должны принадлежать Huawei, которые уже давно развивают этот рынок.





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В период с января по март этого года, по оценкам, было продано около 24 миллионов 5G-смартфонов, то есть оставшиеся 225 миллионов единиц должны быть проданы в период с апреля по декабрь. Это выглядит недостижимым, но во втором и третьем квартале наблюдалось массовое появление более доступных устройств в сегменте среднего класса, что должно увеличить продажи, особенно в Китае.

Мировой рынок должен добавить в общую «копилку» только около 82 миллионов единиц. Это связано с только начинающимся развертыванием сетей 5G в других частях мира, которое было отложено из-за пандемии коронавируса.





Источник: Gizchina