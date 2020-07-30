Qualcomm намекает на задержку с выходом знакового 5G-смартфона

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В последнее время в стане адептов Apple только и разговоров о возможности отложенного релиза iPhone 12. В целом аудитория разделилась на два лагеря. Одни говорят, что ивент состоится в сентябре и Apple будет следовать принятому графику премьер. А другие, напротив, уверяют, что перенос презентации неизбежен.

Отложенный релиз

И, возможно, вторые будут отчасти правы. Так, компания Qualcomm в своем отчете о результатах работы во втором квартале нынешнего года указала на то, что она ожидает в третьем квартале снижение поставок своей продукции сторонним поставщикам. Причина — задержка выхода какого-то флагманского смартфона с поддержкой сетей пятого поколения. И такая отсрочка может стоить снижением прибыли в размере 25 центов на одну акцию.

Финансовый директор чипмейкера Акаш Палхивала также заявил о том, что партия 5G-модемов была готова к отгрузке в сентябре нынешнего года, но покупатель отложил ее поставку до конца нынешнего года. Естественно, что ни имя покупателя, ни название продукта озвучено не было. Но большинство предполагают, что это Apple и iPhone 12. Возможно, речь не идет обо всей линейке айфонов нового поколения, а только о версии или версиях с поддержкой 5G.

Huawei и Qualcomm друзья

Кроме того, стало известно, что Qualcomm и Huawei подписали долгосрочное лицензионное соглашение, которое положило конец патентному спору между двумя компаниями. И теперь американский чипмейкер имеет соответствующие контракты со всеми крупнейшими производителями смартфонов и сможет продолжить прилично зарабатывать на патентах.

Источник: phonearena