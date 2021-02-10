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Промо-изображения Honor 70 и его отличия от Honor 70 Pro

20.05.2022 372 0

Визуально новинки будут отличаться исполнением основной камеры

На 30 мая назначена премьера серии Honor 70, в рамках которой должно дебютировать три модели. За несколько дней до анонса компания решила показать то, как будет выглядеть базовая версия линейки, опубликовав ее официальные рендеры.

 

Промо-изображения Honor 70 и его отличия от Honor 70 Pro – фото 1

 

Компания продолжает эксплуатировать дизайн предшественника, предложив в Honor 70 аналогичное оформление блока основной камеры. Она получит две независимые площадки круглой формы, где одна вмещает два датчика изображения, а другая — сенсор и светодиодную вспышку. В случае же с Honor 70 Pro компания предпочла два «островка» с камерами объединить в один блок и предложила скошенные грани с двух сторон. Помимо рендеров, подсуетились и инсайдеры, слившие в сеть фото, на которых запечатлели Honor 70 и Honor 70 Pro.

Промо-изображения Honor 70 и его отличия от Honor 70 Pro – фото 2

 

Напомним, что Honor 70 претендент на звание первого смартфона с Snapdragon 7 Gen 1. Он должен предложить OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 4800 мАч, основную камеру с главным сенсором на 108 Мп и быструю зарядку мощностью 66 Вт.

 

Промо-изображения Honor 70 и его отличия от Honor 70 Pro – фото 3

 

Honor 70 Pro будет отличаться платформой Snapdragon 8 Gen 1, дисплеем с технологией LTPO и основной камерой с тремя сенсорами 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп. Honor 70 Pro+ в свою очередь получит чипсет Dimensity 900, батарейку на 4600 мАч с зарядкой на 100 Вт и в основной камере телевик будет на 12 Мп, а не на 8 Мп, как у обычной «прошки».

 

Промо-изображения Honor 70 и его отличия от Honor 70 Pro – фото 4

 

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Источник: EqualLeaks

Honor 70 Honor 70 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.05.2022

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Промо-изображения Honor 70 и его отличия от Honor 70 Pro