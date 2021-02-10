Промо-изображения Honor 70 и его отличия от Honor 70 Pro

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Визуально новинки будут отличаться исполнением основной камеры

На 30 мая назначена премьера серии Honor 70, в рамках которой должно дебютировать три модели. За несколько дней до анонса компания решила показать то, как будет выглядеть базовая версия линейки, опубликовав ее официальные рендеры.

Компания продолжает эксплуатировать дизайн предшественника, предложив в Honor 70 аналогичное оформление блока основной камеры. Она получит две независимые площадки круглой формы, где одна вмещает два датчика изображения, а другая — сенсор и светодиодную вспышку. В случае же с Honor 70 Pro компания предпочла два «островка» с камерами объединить в один блок и предложила скошенные грани с двух сторон. Помимо рендеров, подсуетились и инсайдеры, слившие в сеть фото, на которых запечатлели Honor 70 и Honor 70 Pro.

Напомним, что Honor 70 претендент на звание первого смартфона с Snapdragon 7 Gen 1. Он должен предложить OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 4800 мАч, основную камеру с главным сенсором на 108 Мп и быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Honor 70 Pro будет отличаться платформой Snapdragon 8 Gen 1, дисплеем с технологией LTPO и основной камерой с тремя сенсорами 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп. Honor 70 Pro+ в свою очередь получит чипсет Dimensity 900, батарейку на 4600 мАч с зарядкой на 100 Вт и в основной камере телевик будет на 12 Мп, а не на 8 Мп, как у обычной «прошки».

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Источник: EqualLeaks