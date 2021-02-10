Realme 9 и Realme 9 Pro: с заявкой на народный выбор

532

AMOLED-дисплеи с повышенной герцовкой становятся нормой в доступных смартфонах

Только весной Realme показала свои номерные смартфоны (Realme 8/8Pro), но она уже готовится представить преемников, которые ввяжутся в борьбу за умы и кошельки потребителей. Ожидается, что компания вновь выпустит две модели, где в пару с Realme 9 дадут Pro-версию, которая сохранит ключевую черту предшественника — 108-мегапиксельную основную камеру.

Читать также: Все о Realme GT Master Edition: изображения, характеристики и цена﻿

Один из сетевых информаторов утверждает, что Realme 9 укомплектуют 6,43-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера предложит четыре датчика изображения, где роль ведущего отдадут сенсору на 64-мегапикселя.

Что касается Realme 9 Pro, то здесь также установят 120-герцовую AMOLED-панель разрешением FullHD+, но ее диагональю чуть подрастет до 6,5 дюймов. Смартфон получит 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. Скорее всего, речь идет о топовой модификации, будут варианты попроще, с меньшим объемом памяти. Как уже упоминалось, 108 Мп датчик в Realme 9 Pro оставили нетронутым. Источник уверяет, что «рука» Kodak коснется камер этой модели, тогда как базовый Realme 9 будет лишен этой привилегии.

Когда состоится анонс Realme 9 и Realme 9 Pro, а также какие аппаратные платформы установят тут, не сообщается. Нет уверенности и в том, что озвученные характеристики достоверны, поэтому воспринимаем информацию со здоровой долей скепсиса.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: twitter