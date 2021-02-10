Характеристики Samsung Galaxy A53 из достоверного источника

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В базе данных Google Play Console появились характеристики смартфона

По мере того, как пользователи начали всерьез воспринимать китайских производителей и проявлять все большую лояльность к их продукции, Samsung пришлось принять жесткие правила игры и вступить в нее. Спокойной жизни южнокорейского гиганта пришел конец и ему приходится бороться за место под солнцем. Особое внимание было уделено серии Galaxy A и Samsung удалось выпустить несколько близких к сбалансированным устройств.

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Одним из популярных устройств прошлого года стал Galaxy A52, который в свою очередь пришел на смену хитам продаж компании Galaxy A51 и Galaxy A50. Подхватить эстафету должен Galaxy A53, премьеру которого ждем в марте. Эта модель уже не раз становилась объектом слухов и утечек, но теперь в нашем распоряжении оказалась более достоверная информация.

Galaxy A53 был замечен в базе данных Google Play Console, что позволило узнать, что он предложит дисплей разрешением 2400х1080 точек, операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.0 и 6 Гб оперативной памяти. В основу смартфона положен восьмиядерный процессор, где два высокопроизводительных ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55, работающие на частоте 2,0 ГГц. Графическая подсистема представлена Mali-G68. Предполагается, что это характеристики однокристальной системы Exynos 1200.

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По тем слухам, которые ранее появлялись в сети, Galaxy A53 предложит 6,52-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт и основную камеру с четырьмя датчиками 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп.

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Источник: gizmochina