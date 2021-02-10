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Проверено: самостоятельный ремонт iPhone затея сомнительная

26.05.2022 348 0

С самостоятельным ремонтом iPhone компания Apple сделала все изящно и не в ущерб своим интересам. Скорее наоборот, в накладе она не останется, и горе-умельцы не только солидно потратятся на ремонт, но и вынуждены будут обращаться за помощью к профессионалам или вовсе отправляться в магазин за новеньким смартфоном.

 

Формально Apple играет в демократию, предлагая пользователям произвести ремонт самостоятельно. Вот только стоимость комплектующих и аренда ремкомплекта такие, что проще поручить ремонт специалисту, который все сделает быстрее, лучше и дешевле. Мы уже рассказывали об опыте журналиста The Verge, который попытался самостоятельно провести замену батареи. У него получилось это сделать, но провозился он долго и затратил больше расходников.

 

Проверено: самостоятельный ремонт iPhone затея сомнительная – фото 1

 

Опробовать на себе перипетии самостоятельного ремонта решился и журналист Брайан Х. Чен из The New York Times. Его вердикт также говорит о том, что для большинства «ремонт сделай сам» не подойдет. По его мнению, инструкции по ремонту и сами инструменты несовершенны. Более того, в ходе ремонта он повредил смартфон.

 

Независимый эксперт и вовсе заявил, что Apple осознанно «настраивает клиентов на провал». Они пришли к выводу, что самостоятельный ремонт — это скорее препятствие, чем шаг в правильном направлении. Формально Apple позволила делать самостоятельный ремонт, но на практике он дорогостоящий и трудоемкий. Сама программа еще больше убеждает пользователей в том, что все должны делать профессионалы.

 

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Источник: androidauthority

iPhone Apple самостоятельный ремонт
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.05.2022

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Проверено: самостоятельный ремонт iPhone затея сомнительная