Саморемонт iPhone: утопия или право имеет?

245

Модная инициатива оказалась процедурой дорогой и сложной

На прошлой неделе состоялось событие, которое с нетерпением ждали ряд поклонников Apple. Компания наконец-то дала старт программе, которая позволит владельцам «яблочной» техники отремонтировать ее самостоятельно. Теперь любой желающий житель США может приобрести запасные части и инструменты, позволяющие, например, заменить экран или аккумулятор в iPhone 13.

Но эксперты и блогеры пришли к выводу, что прибегнуть к самостоятельному ремонту стоит только тем, кому не хватает в жизни приключений и есть лишние деньги. Оказалось, что отремонтировать iPhone собственными силами — не самое дешевое удовольствие. Цены на запасные части и инструменты кусаются, куда выгоднее поручить ремонт сервисным центрам.

Ресурс Macrumors решил провести эксперимент и выполнить ремонт iPhone 12 mini собственными силами. Для этого был взят в аренду за $49 комплект инструментов и приобретен аккумулятор за $70,99. За старую батарейку Apple заплатила $24,15 и в итоге вышло, что стоимость самостоятельной замены аккумулятора составила $95,84. Для сравнения, эта же процедура в сервисном центре Apple обойдется в $69. Вот и получается, что за право на ремонт пользователь переплачивает из собственного кармана почти $27.

Кроме того, по отзывам ресурса, самостоятельный ремонт задача трудоемкая и требует немало усилий и аккуратности. Им понадобилось больше расходных материалов, чем предполагалось и сам ремонт занял много времени. В итоге журналисты пришли к выводу, что лучше поручить выполнение ремонтных работ профессионалам и не испытывать судьбу.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: macrumors