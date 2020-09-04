Проверка тестами: смартфоны Xiaomi проходят несколько этапов проверки

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У Xiaomi есть своя тестовая лаборатория

Большинство пользователей уже избавились от стереотипа, что китайские смартфоны производят в полуподвальных помещениях, где ребята-самоучки, еще недавно трудившиеся на рисовых полях, собирают мобильные устройства. А делают их, что называется из «.овна и палок». Наверное, иногда так действительно и бывало. Но сейчас китайские смартфоны собираются на современных фабриках, с высокой культурой производства и с применением высокотехнологического оборудования.

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Xiaomi так и вовсе недавно запустила полностью роботизированную фабрику, где собирают юбилейный Xiaomi Mi 10 Ultra. А еще компания много внимания уделяет повышению качества собственных продуктов и организовала собственную тестовую лабораторию, через «жернова» которой проходят новинки. Попасть туда человеку со стороны — большая удача. Лэй Цзюнь решил устроить экскурсию в тестовую лабораторию и в сеть TikTok выложил видеоотчет.

Китайские СМИ опубликовали скриншоты из ролика, демонстрирующие нам помещение со стеллажами, на которых располагаются сотни разнообразных смартфонов. По заверению Лэй Цзюня, мощности лаборатории позволяют одновременно тестировать 1800 устройств. Каждый «подопытный» проходит через «горнило» различных тестов в течение одного месяца. Всего компания тестирует по 200 аппаратов каждой новой версии устройства. Какие модели сейчас тестируются, неизвестно.

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Источник: mydrivers