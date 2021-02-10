Где купить дешевле?

Samsung назначила премьеру процессора с графикой AMD RDNA 2

30.12.2021 435 0

Меньше двух недель нас отделяет от анонса Exynos 2200

Samsung готова показать свой новый топовый чип. Прорывной, самый производительный, экономичный и с поддержкой трассировки лучей. Надеемся, что именно такими эпитетами можно будет наградить Exynos 2200. Именно этот процессор с графикой AMD и готова явить миру южнокорейская компания.

 

Читать также: Популярность складных смартфонов Samsung растет    ﻿

 

Сегодня Samsung заявила, что «время игр завершено» и «пришло время сделать игровой рынок серьезным». Именно этими призывами Samsung сопроводила объявление о предстоящей презентации флагманского процессора с графикой AMD RDNA.

 

Samsung назначила премьеру процессора с графикой AMD RDNA 2 – фото 1

 

Как и ожидалось, компания устроит специальное мероприятие, на котором анонсирует новый чип. Этим она хочет подчеркнуть насколько важен для нее новый процессор. А сам ивент пройдет 11 января. При этом компания не упоминает какие характеристики предложит новый чип, ограничившись заявлением, что чипсет получил графический движок RDNA 2.

 

Читать также: Samsung + AMD могут не повергнуть соперников  ﻿

 

Предположительный нейминг новинки — Exynos 2200. Чип должен предложить восемь ядер, одно из которых высокопроизводительное Cortex-X2 и будет изготовлен с применением 5-нанометровой технологии. Возможно, на презентации Exynos 2200 компания также объявит дату анонса серии Galaxy S22, которая станет первым носителем нового чипсета. Ждем презентацию и надеемся, что в этот раз топовый чип у Samsung получился.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник: tomshardware﻿

Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.12.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Samsung назначила премьеру процессора с графикой AMD RDNA 2