Samsung назначила премьеру процессора с графикой AMD RDNA 2

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Меньше двух недель нас отделяет от анонса Exynos 2200

Samsung готова показать свой новый топовый чип. Прорывной, самый производительный, экономичный и с поддержкой трассировки лучей. Надеемся, что именно такими эпитетами можно будет наградить Exynos 2200. Именно этот процессор с графикой AMD и готова явить миру южнокорейская компания.

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Сегодня Samsung заявила, что «время игр завершено» и «пришло время сделать игровой рынок серьезным». Именно этими призывами Samsung сопроводила объявление о предстоящей презентации флагманского процессора с графикой AMD RDNA.

Как и ожидалось, компания устроит специальное мероприятие, на котором анонсирует новый чип. Этим она хочет подчеркнуть насколько важен для нее новый процессор. А сам ивент пройдет 11 января. При этом компания не упоминает какие характеристики предложит новый чип, ограничившись заявлением, что чипсет получил графический движок RDNA 2.

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Предположительный нейминг новинки — Exynos 2200. Чип должен предложить восемь ядер, одно из которых высокопроизводительное Cortex-X2 и будет изготовлен с применением 5-нанометровой технологии. Возможно, на презентации Exynos 2200 компания также объявит дату анонса серии Galaxy S22, которая станет первым носителем нового чипсета. Ждем презентацию и надеемся, что в этот раз топовый чип у Samsung получился.

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Источник: tomshardware﻿