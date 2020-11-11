Qualcomm сможет прийти на помощь Huawei с чипами

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Слух: Qualcomm выдали лицензию на право работы с Huawei

Тема американских санкций против Huawei хоть и набила оскомину, но не теряет своей актуальности. А все по причине того, что целый ряд компаний-поставщиков не теряют надежды получить от властей США лицензии, позволяющие продолжать сотрудничество с опальной китайской компанией. И некоторым из них все же удалось заполучить такое одобрение. Qualcomm могла оказаться среди них.

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Сеть облетела новость, что американский чипмейкер все же получил лицензию на работу с Huawei. Распространил ее ресурс 36 krypton со ссылкой на источник близкий к Huawei. В итоге, если верить этим сведениям, китайская компания может закупать чипы Snapdragon для своих смартфонов. На момент написания материала обе компании ни подтвердили, ни опровергли эту информацию.

Тот же ресурс 36 krypton также высказался в пользу того, что суббренд Honor будет продан, но ряд руководителей «дочки» станут владельцами ряда акций компании. Цена сделки может составить $15 млрд или даже $30 млрд.

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Ряд сотрудников компании уже получили уведомление о смене собственника Honor с предложением продолжить работу несмотря на предстоящие изменения. Ожидается, что все сотрудники останутся частью команды Honor, но уже под «крылом» другого собственника. Те, кто не захочет продолжить работу, смогут уйти, получив солидную денежную компенсацию.

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Источники: mydrivers, 36kr.com, androidcentral