Ради заботы об экологии в iPhone 13 изменили заводскую упаковку

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Apple продолжает поддерживать имидж «зеленой компании»

На этой неделе на улице фанатов Apple случился праздник — представили серию iPhone 13. Они фанатеют и восторгаются тем, что завезли 120 Гц, базовая версия начинается с 128 Гб, предложили мощный Apple A15 Bionic, подросло время автономной работы и переработали систему камер. Но объективно — изменений немного и те что предложили не стоят того, чтобы владельцам iPhone 12 бежать за новинками в магазин.

Пока смартфоны не появились в продаже в сеть выложили любопытную информацию, касающуюся упаковки. Компания продолжает бороться за экологию и в рамках этой борьбы убрала пленку, которая обертывала коробочку. Теперь никаких эффектных распаковок со срыванием пленочки с упаковки со смартфоном.

Отныне на тыльной стороне коробок, со смартфонами линейки iPhone 13 внутри, имеется стикер-пломба, которая удерживает нижнюю и верхние части коробки. Отказ от упаковочной пленки позволил сократить использование пластика на 600 тн. По крайней мере такие цифры приводит Apple и не очень понятно из какого расчета коробок с iPhone исходили при определении объема экономии.

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Правда, далеко не все верят в благие намерения и в стремление к экологичности. Многие склонны видеть в действиях Apple признаки алчности и желания больше заработать, снижая затраты на производство, но не уменьшая свою маржу. Тем более, что компания не приводит цифры, сколько она тратила на покупку пленки и во сколько ей обходятся стикеры-пломбы, и как разница отразилась на себестоимости конечного продукта.

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Источник: applepro