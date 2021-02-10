Раскрыли планы Samsung на 2022 год: график премьер

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Новинки в модельном ряду Samsung будут появляться регулярно

Дело идет к Новому году, и производители уже строят планы на год следующий. Не исключение и Samsung, которая по информации издания TheElec, хочет добиться того, чтобы по итогам 2022 года ее доля на рынке смартфонов составила 21,9%. В планах продать 1,52 млрд смартфонов и прирост должен составить около 7,6% по сравнению с нынешним годом.

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Чтобы осуществить задуманное, Samsung будет проводить агрессивные маркетинговые кампании и надеется заполнить ту нишу, которая ранее приходилась на устройства Huawei. Южнокорейский гигант считает, что доля китайской компании еще не полностью поделена между игроками рынка.

Источник также рассказал о том, какие и когда новинки представит Samsung. Так, в январе 2022 года компания покажет на выставке CES смартфон Galaxy S21 FE. В феврале она устроит ежегодное зимнее мероприятие Unpacked, где представит флагманское семейство Galaxy S22. Всего она планирует продать 33 млн устройств этой серии, из которых 14 млн должно прийтись на Galaxy S22, 11 млн — Galaxy S22 Ultra и 8 млн — Galaxy S22+.

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На март 2022 года назначена премьера Galaxy A33 и Galaxy A53, в апреле должны показать Galaxy A23 и завершит череду весенних премьер Galaxy A73, который дебютирует в мае. За весь следующий год компания планирует отгрузить 267 млн устройств серий Galaxy A20 и Galaxy A30. На линейки Galaxy A50 и Galaxy A70 ставка меньше — 92 млн поставленных моделей в 2022 году.

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Источник: theelec