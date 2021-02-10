Раскрыты дизайн и характеристики Realme RMX3475

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Неясно, что за чип и что с неймингом

Realme достаточно бодро пополняет портфолио своих устройств новинками. Еще не завершился январь, а в модельном ряду компании уже есть три новых смартфона. Не исключено, что еще до конца нынешнего месяца Realme покажет новинку. В пользу скорого появления еще одного смартфона говорит его появление в базе данных TENAA.

Аппарат получил модельный номер RMX3475, а вот с каким именем выйдет на рынок, сведений нет. Это недорогой мобильник и он вполне может вписаться в серию V или Q. Хотя есть ряд источников, которые увидели в смартфоне будущий Realme GT Neo 3, но с оглядкой на вчерашнюю утечку и скромные характеристики модели с сайта TENAA, есть скепсис, что таким будет будущий realme GT Neo 3.

По данным регулятора, смартфон получил корпус с габаритами 164,3х75,6х8,5 мм при весе 195 грамм. В его активе TFT-дисплей разрешением 2412х1080 точек, восьмиядерный чипсет с пиковой частотой 2,2 ГГц и поддержкой 5G, 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Емкость батареи составила 4880 мАч (типичное значение 5000 мАч). На лицевой панели установили фронталку на 16 Мп и основная камера предлагает три датчика 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: techandroids