Рассказали о перспективах выхода нового iPhone mini

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Не спешите списывать со счетов iPhone 12s или iPhone 13, смартфон могут выпустить

В прошлом году модельный ряд iPhone разросся до невероятных размеров. Только в рамках серии iPhone 12 вышло четыре модели, на любой вкус и размер. Среди новинок оказался и компактный iPhone 12 mini, который ошибочно после релиза приняли за потенциальный хит продаж. Но у пользователей свое мнение и поклонников небольших дисплеев оказалось совсем немного. В итоге ходят слухи, что во втором квартале нынешнего года Apple свернет производство этой модели.

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Как будет называться в этом году новое поколение iPhone — iPhone 12s или iPhone 13 — неизвестно. Но удивительным выглядит предсказание, что и в этом году мы увидим четверку новинок и среди них будет mini-версия. Почему-то купертиновцы уверены, что c iPhone 13 mini или iPhone 12s mini все будет иначе. Причина не успешности iPhone 12 mini им известна, и они готовы устранить ее.

По данным блогера Джона Проссера в качестве первопричины неудачи называется внутренняя конкуренция. Целый ряд пользователей предпочли прикупить iPhone 12 SE 2020 года, а не iPhone 12 mini. Чтобы избежать внутреннего каннибализма в этом году, компания может пойти на то, что не будет выпускать «бюджетный» iPhone третьего поколения.

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Хотя есть те, кто уверен, что iPhone SE Plus концерн из Купертино все же выпустит в конце нынешнего года. Но в силу того, что это будет уже не компакт, у mini-версии есть все шансы взлететь.

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Источник: notebookcheck﻿