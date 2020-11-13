Разряженный смартфон — удар по душевному равновесию

468

Разрядка смартфона вызывает стресс у большого количества пользователей

Стресс, как ни печально, стал уже неотъемлемой частью жизни современного человека, который подстерегает его в самых разных ситуациях. Нам приходиться пребывать в состоянии эмоционального напряжения, переживать чувство беспокойства и тревоги. И вызвать его могут не только межличностные или финансовые проблемы.

Читать также: Кто же купит Honor

Как оказалась, разряженный смартфон — это большой удар по нервной системе человека. Он бьет сильнее даже чем развод или наличие ипотеки. Такой вывод следует из отчета компании Honor, которая решила провести в России собственное исследование и выяснить, насколько болезненной и стрессовой является ситуация, когда батарея смартфона «иссушена».

По результатам импровизированного народного плебисцита удалось выяснить, что 45% пользователей хоть раз сталкивались с проблемами из-за разряженного устройства. Как оказалось, 59% владельцев смартфонов в возрасте от 18 до 44 лет, испытывают сильный стресс из-за преждевременной разрядки батарейки мобильника. Чувствами, которые сопровождали их в таком состоянии, были раздражение, тревога и беспокойство. Только 12% респондентов из 1000 опрошенных заявили, что спокойно относятся к преждевременной разрядке смартфона и сохраняют спокойствие, а у 38% — возникает средний уровень волнения.

Читать также: Серия Honor V40 по совокупности характеристик будет близка к серии Huawei Mate 40

Почти треть, а это 34% пользователей заявили, что при разрядке смартфона они испытывают чувство сравнимое с потерей чего-то важного. У 17% тающие проценты заряда вызывают чувство паники, а 46% ощущают дискомфорт из-за невозможности получать информацию через смартфон. Привычка проверять постоянно смартфон не пропущен ли звонок или сообщение, характерна для 37% респондентов.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: honor