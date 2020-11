Кто же купит Honor

895

Назвали тех, кто приобретет Honor

Обрушившиеся на Huawei санкции США заставляют компанию искать пути для выживания. Ей приходится трансформироваться под новые условия работы и один из путей выхода — продажа суббренда Honor. Вчера пришло сообщение, что вопрос с реализацией активов Honor решен и до 20 ноября должно быть официально объявлено, кто станет новым владельцем суббренда. Издание Reuters со ссылкой на осведомленные источники назвала того, в чью собственность перейдет Honor.

Речь идет о консорциуме, который создан дистрибьютером телефонов Digital China и правительством города Шэньчжэнь. Именно дистрибьютор Digital China в итоге станет одним из двух крупнейших держателей акций Honor Terminal Co Ltd и его доля составит 15%. сумма сделки оценивается в $15 млрд. Сама компания Honor Terminal Co Ltd была образована в апреле нынешнего года и полностью принадлежит Huawei. К Digital China присоединяться как минимум три инвестиционные компании, которые работают при поддержке финансового правительства и технологического центра Шэньчжэня. Каждая из них в итоге должна получить от 10 до 15% акций.

После приобретения Honor, новые владельцы планируют сохранить большую часть своей управленческой команды и более 7000 сотрудников. В течение ближайших 3-х лет компания должна выйти на биржу для публичного размещения акций.

Источник: reuters