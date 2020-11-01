Серия Honor V40 по совокупности характеристик будет близка к серии Huawei Mate 40

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Линейка Honor V40 должна позаимствовать фишки Huawei Mate 40, но за меньший прайс

Несмотря на тяжелый год, Huawei старается не вешать нос и смартфоны выходят по графику. На очереди Honor V40, который метит на попадание во флагманский сегмент. Уже по традиции следом за премиальными устройствами Huawei свой флагман выпускает Honor, получающий актуальную платформу и ряд фишек от главного смартфона «родителя» серии Mate.

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Если все предсказанное инсайдером @RODENT950 окажется реальность, то у серии Honor V40 Pro есть все шансы стать популярными моделями. Особенно, если компания будет следовать традиции устанавливать более привлекательные ценники на свои аппараты, чем просят за топ-модели Huawei. Анонс новинок ожидается в декабре нынешнего года.

Honor V30 Pro

По данным источника, нас ждут смартфоны с большим, изогнутым дисплеем диагональю 6,72 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Это означает, что именно серия Honor V40 получила честь быть первопроходцем в модельном ряду Huawei с 120-герцовой панелью.

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Honor V40 Pro получит платформу Dimensity 1000+, а для Honor V40 Pro+ приготовили новый флагманский 5 нм чип Kirin 9000. Фронталка будет сдвоенной и ее врежут в овальное отверстие в дисплее. На тыльной стороне установят несколько модулей и главный датчик будет на 50-мегапикселей. К фишкам новинок стоит причислить поддержку 66-ваттной проводной зарядки и беспроводной мощностью 40 Вт, а также есть вероятность установки стереодинамиков.

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Источник: twitter