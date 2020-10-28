Разве OnePlus Nord N100 не должен был получить 90-Гц экран?

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Никто и не обещал экраны с повышенной герцовкой во всех смартфонах OnePlus

Позавчера состоялась премьера OnePlus Nord N100, который получил дисплей разрешением HD+ и частота обновления тут по классике — 60 Гц. И нашлись те, кто упрекнул компанию в таком решении, а также в том, что она не сдержала свое обещание.

В частности, они припомнили обещание соучредителя OnePlus Карла Пея, которое прозвучало где-то год назад. Тогда он заявил, что все будущие смартфоны компании будут комплектоваться Fluid Display, которые характеризуются повышенной герцовкой. Но в случае с OnePlus Nord N100 компания нарушила это обещание. Возможно, еще год назад OnePlus и не помышляла о том, чтобы выпустить доступный смартфон с ценником в районе $200.

Журналисты ресурса Android Authority решили все же выяснить, почему же обещание было нарушено. И представитель OnePlus дал предсказуемый ответ. По его словам, говоря об установке Fluid Display в будущих смартфонах компании, Карл Пей подразумевал лишь флагманские устройства. А Nord — это другая линейка продуктов. Правда, объективности ради стоит сказать, что соучредитель компании тогда не делал оговорку, что речь идет о флагманах, было однозначно сказано «все будущие смартфоны предложат технологию Fluid Display».

Понятно, что в случае с OnePlus Nord N100 компания стремилась удешевить смартфон, поэтому отказалась от экрана с повышенной герцовкой. Но что удивительно, что новинка по сути создана на базе Oppo A53, где производитель почему-то изыскал возможность предложить 90-Гц дисплей.

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Источник: androidauthority