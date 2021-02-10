Реалистичные рендеры Samsung Galaxy A73

572

Визуальных отличий от предшественника почти нет

Известный сетевой информатор @OnLeaks вновь отличился. На этот раз он показал то, как будет выглядеть Samsung Galaxy A73, который должен выйти в первом квартале следующего года. Рендеры демонстрируют, что в плане дизайна каких-то кардинальных изменений ждать не стоит. Разве что 3,5 мм разъем для наушников исчез.

Читать также: Анонс Samsung Galaxy A13 5G: самый доступный 5G-смартфон компании ﻿

По данным источника Galaxy A73 получит корпус с габаритами 163,8х76х7,6 мм и, судя по всему, в качестве материала используется glastic. На передней панели установили дисплей с тонкими рамками и круглым отверстием под селфи-камеру. Датчик отпечатка встроен в дисплей, что указывает на то, что тип экран AMOLED. На тыльной стороне установили прямоугольный блок основной камеры с четырьмя датчиками изображения.

Ожидается, что Samsung Galaxy A73 предложит дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 750G, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Работать смартфон должен под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4. Обещают 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, в качестве главного в основной камере будет использоваться датчик изображения разрешением 108-мегапикселей.

Читать также: Samsung Galaxy A23 по части камеры может быть близок к флагманам

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: androidplanet