ТОП цена! Realme 10 Pro Plus: флагманский дизайн и отличные камеры по цене бюджетника от 7 529

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Флагман в мире середняков: Realme 10 Pro Plus

Смартфон за последнее время, он выделяется экраном-водопадом, яркими градиентными цветами, производительной начинкой и основной камерой 108 Мп. Телефон хотя и относится к среднему сегменту, но больше походит на флагман из-за своего дизайна и характеристик.

Девайс имеет отличный 6.7" AMOLED-дисплей с загнутыми краями и очень тонкие рамки с частотой обновления 120 Гц, что позволяет погрузиться в мир незабываемого просмотра контента. Также заявлена поддержка HDR10+, 100% цветового пространства DCI-P3 и сертификат TÜV Rheinland.

Сердцем устройства является 6-нанометровый 8-ядерный чип Dimensity 1080, успевший зарекомендовать себя как достаточно мощный и стабильный процессор. Realme 10 Pro Plus отлично справится с тяжелыми приложениями или популярными играми с хорошей графикой.

Realme 10 Pro+ получил два больших модуля камер и надпись realme на задней крышке, что выглядит очень элегантно, ведь многие надписи тоже бывают лишними. Смартфон также имеет классный стереозвук.

Смартфон оснащен основным 108-мегапиксельным датчиком, вспомогательным широкоугольным (угол обзора 112 градусов) модулем на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп, фотографии делает хорошие.

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