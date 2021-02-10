Realme 11 Pro Plus - делает стиль и разрывает от 9 639

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REALME GT NEO 5 SE НО С ЛУЧШЕЙ КАМЕРОЙ

Фанаты стильного дизайна недорого на месте? Это смартфон для вас. Один из самых стильных смартфонов года от бывшего дизайнера Gucci Матео Менотто отдают на AliExpress со вкуснейшей скидкой – Realme 11 Pro Plus.

Поскольку главная фишка этого смартфона – крутой дизайн, много времени уделим ему. Цвета на выбор три – Sunrise Beige, Oasis Green и Astral Black – что в переводе на немаркетинговый белый, зеленый и черный.



Черный для тех, кто хочет обычный смартфон, белый и зеленый - кто хочет выделяться среди толпы. А выделяться есть чем: "полоска" золотистого оттенка по середине задней панели идет вверх к большому круглому блоку камер, в котором также есть золотистая вставка. Выглядит – эффектно.

Если мы коснулись камер – давайте о них. Основной датчик устройства с разрешением 200 Мп и оптической стабилизацией Samsung HP3 является неплохим решением, это довольно большой сенсор камер, больше чем Sony IMX 766, однако размер пикселей как и на всех 200-мп камерах достаточно малы.



Относительно качества снимков – за свои средства они шикарны. Не смотря на отсутствие 2-кратного оптического зума, компания уверяет, что за счет количества мегапикселей цифровой зум 2х почти без потери в качестве, и это действительно так. Это не новая фишка, которая появилась еще в Pixel 3, однако у iPhone она появилась только у iPhone 14 Pro и Pro Max.







Кстати, здесь дисплей с загнутыми краями, что придаст еще больше визуального вауэффекта, если до этого у вас были смартфоны исключительно с плоским экраном.

﻿ Также можно сказать о производительности. Здесь Dimencity 7050, аналог Dimencity 1080, и этого процессора достаточно для повседневных задач, если вы не требовательный геймер к графике в трудных проектах как Genshin Impact. Однако, если снизить настройки графики в тяжелых играх проблем также не будет. Зарядка – 100 Вт, заряжается очень быстро.



Памяти здесь достаточно, на AliExpress доступны варианты на 12/256 и 12/512, чего с головой достаточно. Есть еще версия на 1 Тб, однако такие версии уже разобрали, да и вряд ли вам нужен столь большой запас памяти.





Телефон можно заказать по ссылке ниже:

Realme 11 Pro Plus - от 9 639 грн .

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