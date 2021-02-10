Realme, созданный дизайнером Gucci, на студийных фото и видео

99

Realme 11 Pro+ показали во всей красе не дожидаясь презентации

Компания Realme неоднократно обращалась к именитым дизайнерам за помощью в проектировании своих смартфонов. Но обычно это относилось к флагманским устройствам, а в этот раз они решили изыскать дизайн в среднебюджетных моделях серии Realme 11.

Автором выступил итальянский дизайнер Мэтью Менотто (Matteo Menotto), ранее работавший с такими брендами, как Gucci, Bulgari и Chanel. В своей работе он вдохновлялся архитектурой и пейзажами города Милан.

В расцветке, получившей имя Sunrise City (город в лучах восхода солнца), золотое кольцо на блоке камер напоминает восходящее солнце, крышка из бежевой эко-кожи символизирует цвет и текстуру зданий, а желтая линия по центру - улицы, что пронизывают город.

На рекламных постерах показана старшая модель Realme 11 Pro+, но мы уже знаем, что средняя модель получит такой же изысканный дизайн. Подробнее о характеристиках девайсов можно прочитать по этой ссылке .

Читать также: Mi Band 8 – обзор новинки от Xiaomi

Источник: weibo