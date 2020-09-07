Realme 7i: почти Realme 7, но с чипом от Qualcomm

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Realme 7i избавится от одного из спорных моментов Realme 7 — чипа MediaTek. Но без упрощений не обошлось

На прошлой неделе состоялась премьера среднебюджетников Realme 7 и Realme 7 Pro, которые получили большой дисплей, емкие аккумуляторы, быструю зарядку и основную камеру с главным модулем на 64 Мп. Как оказалось, это не единственные модели в своей серии и скоро к ним примкнет третий дебютант.

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В один день с анонсом флагмана Sony Xperia 5 II состоится релиз Realme 7i, а произойдет это 17 сентября. По сути компания решила выпустить облегченную версию Realme 7, где на смену чипу от MediaTek придет платформа от Qualcomm, предложили проще дисплей и уменьшили мощность зарядки. А еще дизайн основной камеры тут будет от Realme 7 Pro. Предпочтение отдано чипу Snapdragon 662, который обладает 8 вычислительными ядрами Kryo 260 с пиковой частотой 2,0 ГГц и графикой Adreno 610.

Realme 7i должен предложить емкую батарейку на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной и дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 точек. Частота обновления матрицы составит 90 Гц. Смартфон оснастили сканером отпечатков пальцев на задней панели, селфи-камерой на 16-мегапикселей и четырехкомпонентной тыльной камерой, где основной датчик на 64 Мп, есть ширик на 8 Мп и два модуля по 2 Мп каждый.

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О цене на Realme 7i ничего не сообщается. Скорее всего, ценник будет меньше $200.

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Источник: mysmartprice