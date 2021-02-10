Realme 9 Pro научили менять цвет

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Для эффектности тыльная панель сможет менять оттенок под действием ультрафиолета

Realme уверенно и успешно штурмует бюджетный и средний сегменты. Компания поставила перед собой цель дать хорошее соотношение цена/качество, и она успешно с этим справляется в большинстве случаев. Насколько выигрышно на фоне конкурентов будут выглядеть Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+ нам еще предстоит узнать. Пока же в преддверии анонса инсайдеры и сама компания пытаются как можно больше рассказать о новинках.

Сегодня стало известно, что Realme 9 Pro сможет менять цвет как хамелеон. На тыльной стороне установят специальное стекло, способное менять расцветку. Если гаджет оставить под солнцем всего на несколько секунд, то он сменит окраску с синей на оранжевую. Компания подчеркнула, что провела более 200 экспериментов молекулярной структуры внешнего слоя, чтобы сделать возможным смену цвета.

При этом Realme 9 Pro будет тонким и легким смартфоном. Его вес составит 182 грамма, а толщина 7,99 мм. К числу преимуществ новинки компания причисляет датчик измерения сердечного ритма, а также тройную тыльную камеру с главным сенсором Sony IMX766 на 50-мегапикселей и системой оптической стабилизации изображения.

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Источник: twitter