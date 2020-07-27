Realme анонсировал дату выхода Realme V5 и подтвердил наличие мощного процессора от MediaTek

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Нас уже не удивляет, что Realme несутся вперед паровоза. Меньше недели назад мы выкладывали слухи о появлении новой линейки от производителя, а сегодня компания уже подтвердила и дату начала продаж, и процессор, на базе которого будет работать аппарат. Китайскую компанию не остановить.

Realme V5 должен поступить в продажу 3 августа. Эту дату подтвердила страница предзаказа на площадке TMall. Кроме того, на странице указаны некоторые ключевые характеристики. И сердцем смартфона будет выступать (барабанная дробь) - MediaTek Dimensity 720.

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По данным Tmall, смартфон поступит в продажу 3 августа в 14:00 по местному времени, то есть через неделю после официальной презентации – 27 июля. Прежде всего, следует упомянуть новый чипсет MediaTek Dimensity 720 – достаточно мощное решение для уровня Realme V5. Данный чипсет поддерживает дисплеи с частотой обновления изображения до 90 Гц, возможно, нас ждет добавление и этой фишки.

Realme V5 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, в котором можно обнаружить отверстие для «фронталки». TMall имеются две возможные конфигурации - 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ. Смартфон будет продаваться в трех цветовых вариантах - серебристый, синий и специальный цвет «свет рассвета». К остальным характеристикам относятся: основной блок камеры с главным датчиком на 48 Мп, поддержка Dual-Sim и собственный графический интерфейс RealmeUI на базе Android 10.

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Эти данные соотносятся с недавней утечкой с сайта TENAA. Если верить им, то, помимо 48-мегапиксельной основной камеры, нас ждут 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный датчик измерения глубины резкости и 2-мегапиксельный макрообъектив. Смартфон будет работать от аккумулятора емкостью 5000 мАч.

Цена Realme V5 на данный момент неизвестна, но в Сети ожидают прайс в районе $200.

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Источник: Slashleaks