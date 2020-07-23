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Realme готовит новую линейку устройств, первым смартфоном станет Realme V5

23.07.2020 1045 3

Семейство устройств Realme растет в геометрической прогрессии. Сначала объявление о выходе ультрабюджетника C11, потом – возможного короля автономности C15. А теперь нас ждет совершенно новая серия устройств. Первым «засланцем» станет Realme V5. Именно он принесет ожидаемое обновление дизайна, которое анонсировали еще несколько месяцев назад.

 

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Название аппарата обнародовал Сюй Ци, директор по маркетингу Realme в своем аккаунте Weibo. Также он выложил пару изображений смартфона, но дата запуска пока держится в секрете.

 

Realme готовит новую линейку устройств, первым смартфоном станет Realme V5 – фото 1

 

Интересной деталью дизайна станет ОГРОМЕННАЯ надпись Realme на заднике устройства. Ее точно невозможно будет не заметить, разве что вы спрячете смартфон в непрозрачный чехол. Кстати, задняя панель Realme V5 будет выполнена из стекла серого цвета с матовым покрытием.

 

Фронтальная часть, будет вмешать 6,5-дюймовый дисплей с отверстием в правой стороне для фронтальной камеры. Учитывая, что смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, скорее всего, производитель установит IPS-панель. Никаких других спецификаций представлено не было, за исключением того, что смартфон будет поддерживать сети 5G.

 

Realme готовит новую линейку устройств, первым смартфоном станет Realme V5 – фото 2

 

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Также можно заметить основной блок камеры на 4 объектива, главным из которых станет, по слухам, модуль на 48 Мегапикселей. К остальным объективам относятся «ультраширокоугольник», «портретник» и модуль для макросъемки. Камеры оформлены в стильный прямоугольник, что тоже отличает смартфон от привычного дизайна смартфонов бренда. На сайтах сертификации можно заметить, что аппарат будет иметь аккумулятор на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 30W.

 

Больше новостей о Realme V5 должно появиться в ближайшие дни.

 

Realme готовит новую линейку устройств, первым смартфоном станет Realme V5 – фото 3


Источник: Sparrows News

Realme Realme V5 Realme С11 Realme С15
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 23.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Игорь 1
Над чем стебемся? над большой надписью? а чем вы лучше, если неуместный стеб сопровождаете написанием заглавными буквами ОГРОМЕННАЯ? Так в чем стеб, если сами подражаете? Сами хоть один смартфон создали или кроме стеба больше ни нач то не способны? Ерничания и язвительности в роликах хватает, не переносите неуместный стеб сюда. Лучше повышайте профессионализм
23.07.2020 11:28
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Flare TV 0
Игорь, по фактам же стёб,такая огромная надпись это пиздец
23.07.2020 12:08
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Игорь 1
Не покупай, в чем печаль? Давай будем стебаться над твоей футболкой или твоим выбором девушки? У каждого свой вкус. Не понравятся, не купят. Стебемся с чего?Обладаем отличным вкусом? Какой продукт создали, который назвали эталоном дизайна и вкуса? Дохера этого стеба стало на канале, ориентир на малолеток, которые по малолетству привыкли стебаться над всем, не достигнув ничего в жизни.
23.07.2020 12:37
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Realme готовит новую линейку устройств, первым смартфоном станет Realme V5