Realme готовит новую линейку устройств, первым смартфоном станет Realme V5

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Семейство устройств Realme растет в геометрической прогрессии. Сначала объявление о выходе ультрабюджетника C11, потом – возможного короля автономности C15. А теперь нас ждет совершенно новая серия устройств. Первым «засланцем» станет Realme V5. Именно он принесет ожидаемое обновление дизайна, которое анонсировали еще несколько месяцев назад.

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Название аппарата обнародовал Сюй Ци, директор по маркетингу Realme в своем аккаунте Weibo. Также он выложил пару изображений смартфона, но дата запуска пока держится в секрете.





Интересной деталью дизайна станет ОГРОМЕННАЯ надпись Realme на заднике устройства. Ее точно невозможно будет не заметить, разве что вы спрячете смартфон в непрозрачный чехол. Кстати, задняя панель Realme V5 будет выполнена из стекла серого цвета с матовым покрытием.

Фронтальная часть, будет вмешать 6,5-дюймовый дисплей с отверстием в правой стороне для фронтальной камеры. Учитывая, что смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, скорее всего, производитель установит IPS-панель. Никаких других спецификаций представлено не было, за исключением того, что смартфон будет поддерживать сети 5G.





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Также можно заметить основной блок камеры на 4 объектива, главным из которых станет, по слухам, модуль на 48 Мегапикселей. К остальным объективам относятся «ультраширокоугольник», «портретник» и модуль для макросъемки. Камеры оформлены в стильный прямоугольник, что тоже отличает смартфон от привычного дизайна смартфонов бренда. На сайтах сертификации можно заметить, что аппарат будет иметь аккумулятор на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 30W.

Больше новостей о Realme V5 должно появиться в ближайшие дни.





Источник: Sparrows News