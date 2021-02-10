Realme Buds Air 5 и Realme Buds T300 сегодня представлены: наушники получили хороший звук за небольшую цену

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Наушники с отличными характеристиками

Realme недавно провела мероприятие в Китае, где они представили свой последний смартфон, Realme GT5. Кроме телефона, Realme также представила наушники Realme Buds Air 5 и Realme Buds T300.

Эти недавно выпущенные наушники оснащены такими функциями, как поразительное активное шумоподавление (ANC), а также защита от пыли и воды. Оба наушника вместе с Realme Buds Air 5 Pro также недавно выпущены во всем мире.

Наушники Realme Buds Air 5 предлагают активное шумоподавление на 50 дБ, ультраширокополосное шумоподавление 4000 Гц и 12,4-миллиметровый титанированный драйвер для улучшенного звука. Они имеют Bluetooth 5.3, поддерживают кодеки AAC и SBC, и ими можно управлять с помощью сенсорных жестов. Благодаря шести микрофонам, шумоподавлению AI ENC и игровому режиму с низкой задержкой 45 мс они обеспечивают четкие звонки и плавную игру.

Приложение Realme Link позволяет настроить и обновлять. Они могут подключаться к двум устройствам одновременно и имеют класс водонепроницаемости IPX5. Время автономной работы составляет 7 часов без шумоподавления и 4,5 часа с ней. Зарядный футляр удлиняет это до 38 часов, а 10-минутная зарядка обеспечивает до 7 часов воспроизведения.

Realme Buds T300 оснащен 12,4-миллиметровыми динамиками для чистого звука и имеет класс защиты от пыли и воды IP55. Они оснащены системой активного шумопоглощения на 30 дБ и четырьмя микрофонами для шумоподавления окружающей среды во время звонков.

В отличие от Realme Buds Air 5 T300 предлагает премиальную функцию пространственного звука на 360 градусов.

Они используют Bluetooth 5.3, обеспечивают режим низкой задержки и обещают 40-часовое время автономной работы с функцией быстрой зарядки, предлагающей 7 часов воспроизведения всего за 10 минут.

Наушники Realme Buds Air 5 доступны в темно-синем и чисто-белом цветах, каждый с соответствующим футляром для зарядки. Цена наушников составляет 299 юаней (41 доллар), и они поступят в предварительную продажу сегодня.

Наушники Realme Buds T300 доступны в цветах Stylish Black и Youth White. Цена наушников составляет 199 юаней (27 долларов), и они будут доступны для предварительных продаж тоже уже сегодня.

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