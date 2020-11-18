Samsung продолжают обновлять «старичков» - настала очередь Galaxy Note 5 и Galaxy S6

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Samsung продолжают удивлять выбором смартфонов, получающих обновление – старички Galaxy Note 5 и Galaxy S6 тоже его получили.

Samsung Galaxy Note 5 вышел в стародавние времена по меркам смартфоностроения – еще в 2015 году. Смартфон долгое время оставался одним из самых успешных устройств компании, но, по старой традиции Samsung, корейские программисты не особо заботились о поддержке ПО. Последнее обновление Note 5 получил аж три года назад.

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И вот на этой неделе совершенно внезапно компания решила вспомнить про смартфон прошлого – Samsung начал отправку нового обновления прошивки для Note 5. Интересно, что, кроме Galaxy Note 5, обновление также получает и Galaxy S6.

Новую версию прошивки для Galaxy Note 5 компания начала отправлять у себя на родине в Южной Корее. Там же началась отправка обновления для всей линейки Galaxy S6: обычный Galaxy S6, Galaxy S6 Edge и Galaxy S6 Edge+. На данный момент обновления доступны не только в Корее, но и в некоторых странах Латинской Америки и Европы.

Не удивляйтесь, ждать кардинальных изменений не стоит. Прошивки по-прежнему основаны на Android 7, да и патч безопасности до сих пор остается на уровне сентября 2018 года. Более того, список изменений не дает никаких пояснений, кроме необычного пункта – Samsung добавил новый «стабилизационный код», связанный с безопасностью. Что именно подразумевается под «стабилизационным кодом», неизвестно.

И хоть изменения совсем небольшие, по крайней мере, мы знаем, что техногигант все еще присматривает за старыми моделями своих устройств. Посмотрим, какие устройства будут обновлены в будущем.

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Источник: SlashGear



https://andro-news.com/news/wear-os-poluchila-obnovlenie-vtoroe-za-etot-god.html Wear OS получила обновление – второе за этот год(в Адм. панель)