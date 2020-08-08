Realme C12 появился в базе Geekbench

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Пару дней назад мы писали о новом смартфоне линейки Realme C – C12. Смартфон, имеющий кодовое название RMX2189, уже получил сертификаты в крупных сертификационных органах Таиланда, Индонезии, Малайзии и Китая. А теперь мы можем узнать немного новой информации о производительности готовящегося к выходу устройства.





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Смартфон был замечен на сайте крупнейшего бенчмарка GeekBench. В одноядерном тесте гаджет набрал 165 баллов, а в многоядерном – 972 балла. Судя по списку характеристик, смартфон будет работать на базе бюджетного решения от MediaTek Helio P35, а также вмещать в себя 3 Гб оперативной памяти, по крайней мере, в одной модификации. Работать смартфон должен на Android 10 сразу из коробки.





Также на сайте BIS (Бюро индийских стандартов) упоминается аппарат с названием EMX2189 – название, очевидно, отсылает к Reame C12. Это значит, что смартфон также готовится к скорому выходу и на территории Индии, что может означать, что нас ждут глобальные продажи.

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Другие утечки информации о новой модели показывают, что смартфон будет поддерживать только сети 4G. Дисплей аппарат будет иметь разрешение HD+. Фронтальная камера будет установлена в вырез-каплю, а также производитель не забудет установить и разъем 3,5-мм. Ожидается, что в C12 будет установлена огромная батарея емкостью 6000 мАч. Но скорость зарядки разочарует – только 10 Вт (5 Вт/2 А).





Источник: rootmygalaxy.net