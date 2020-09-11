Realme 7 раскупили за первый день продаж: 180000 смартфонов – не предел

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Realme 7 показал, что хайп и реклама действительно работают и подтвердил, что Realme можно уже уверенно называть серьезным игроком на мобильном рынке.

Похоже, презентация и последующие публикации о Realme 7 и Realme 7 Pro вызвали невероятный интерес у потенциальных покупателей. Как еще объяснить факт того, что на первый же день продаж Realme смогла сбыть более 180000 единиц Realme 7 только на территории Индии.

Смартфон был доступен на сайте индийской сети магазинов Flipkart, а также на официальном сайте Realme. Кто не успел приобрести новинку, получат еще один шанс 17 сентября, когда вторая партия Realme 7 поступит в продажу.

Realme 7 - первый в мире смартфон, работающий на базе чипа от MediaTek Helio G95. Напомним, что в устройство установлен 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Мобильным фотографам Realme 7 может предложить основной блок камеры, где главным датчиком является сенсор на 64 Мегапикселей, а помогает ему 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и «затычки» по 2 Мегапикселя макросъемки и измерения глубины-резкости. На фронтальной стороне имеется 16-мегапиксельная камера для селфи-снимков.

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В смартфон установлен боковой сканер отпечатков пальцев. Питает устройство аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Работает Realme на базе собственного графического интерфейса Realme UI, построенного на Android 10.

Realme 7 поставляется в белой и синей расцветках. Производитель предлагает две конфигурации памяти - 6 Гб/64 Гб по цене $205 и 8 Гб/128 Гб по цене $230.

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Источник: Twitter



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