Realme GT Flash получил зарядку как у iPhone 12, а еще топовый дисплей, мощный чип и камеру с OIS

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Realme GT Flash обещает быть лучшим флагманом в модельном ряду компании

Вчера Realme представила технологию MagDart — магнитная беспроводная зарядка. Ранее предполагалось, что одновременно покажут и первый смартфон с ее поддержкой realme GT Flash, но по каким-то причинам его выход отложили. Когда смартфон появится на рынке информации нет, а вот его характеристики компания назвала

У компании вышел флагман, который в числе первых предложит аппаратную платформу Snapdragon 888+. Лицевая панель отдана под 120-герцовый AMOLED-дисплей E4 от Samsung разрешением QuadHD+. Особо акцентируем внимание, что это современная и топовая панель с технологией LTPO, а также частота обновления здесь адаптивная. Она будет варьироваться в диапазоне от 1 до 120 Гц исходя из того контента, который отображается на экране.

Realme GT Flash предложил оперативную память стандарта LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1, модуль NFC, линейный вибромотор, парочку динамиков и фронтальную камеру разрешением 32-мегапикселя (Sony IMX615). Основная камера тройная и два модуля из трех здесь Sony IMX766 на 50-мегапикселей, а третий — бесполезный датчик на 2 Мп. Главный модуль дополнили системой оптической стабилизации изображения.

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Емкость аккумулятора Realme GT Flash составила 4500 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной MagDart на 15Вт/50 Вт.

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Источник: telegram