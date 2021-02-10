Realme GT 2 Pro ближе чем думали? Xiaomi 12 даже не второй с Snapdragon 8 Gen 1?

234

В сети появился промо-плакат с датой анонса Realme GT 2 Pro

После премьеры топовой платформы Snapdragon 8 Gen 1, Realme пообещала стать второй компанией, кто выпустит флагман с новым чипом от Qualcomm. И, не исключено, что она сдержит слово. А вот Xiaomi 12 в лучшем случае будет третьим на рынке смартфоном с Snapdragon 8 Gen 1.

По сети разлетелся постер, который указывает на то, что 20 декабря состоится премьера новинки серии realme GT. Предположительно состоится дебют Realme GT 2 Pro, который должен получит платформу Snapdragon 8 Gen 1. Промо-плакат обещает торжество новаций и больше не содержит в себе никаких упоминаний о характеристиках новинки. Если верить содержанию тизера, то опубликовать его должны были за день до презентации.

Насколько промо-плакат достоверный, информации нет. Но если 20 декабря компания действительно намерена устроить какое-то пресс-мероприятие, то завтра мы должны будем получить первое подтверждения этого. У Realme есть правило за неделю до анонса начать бомбить тизерами о предстоящем событии.

Читать также: Realme обошла Samsung и лишь немного уступила Xiaomi ﻿

По имеющимся сведениям, Realme GT 2 Pro должен предложить OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,7 дюйма, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, тройную камеру с датчиками 50 Мп + 50 Мп + 13 Мп, операционную систему Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0, до 12 Гб оперативной памяти и до 1 ТБ постоянной.

﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿ ﻿

Источник: twitter