Realme GT 2 Pro получит любопытную фишку Oppo Find X3 Pro

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Realme GT 2 Pro сможет увидеть мельчайшие детали благодаря камере-микроскопу

В этом году Realme исполнилось три года и за короткий срок она «обросла» большой армией фанатов и набрала вес на рынке. Компания считает, что она достаточно окрепла и набралась опыта, чтобы выкатить настоящий флагман. Им обещает стать realme GT 2 Pro, чья премьера должна состояться 4 января 2022 года.

В преддверии анонса компания тизерит различные особенности смартфона и сегодня вновь было решено поговорить о камере. Ранее производитель уже известил, что Realme GT 2 Pro предложит тройную камеру, где главный датчик Sony IMX766 на 50-мегапикселей, а ассистировать ему станет сверхширокоугольный сенсор с углом обзора 150 градусов. Теперь стало известно, что в качестве третьего датчика будет выступать микроскоп-камера второго поколения.

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По сравнению с первым поколением улучшены показатели по глубине резкости и вдвое увеличили расстояние до объекта. По сути перед нами будут смартфон со встроенным микроскопом и можно будет «видеть» объекты на минимальном расстоянии. Судя по всему, компания пошла по пути материнской компании, предложившей в Oppo Find X3 Pro создавать настоящие макрофотографии. Как это все будет реализовано, узнаем после анонса.

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Источник: mydrivers