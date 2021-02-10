Realme выиграла от развития 5G-сетей

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Realme нарастила продажи 5G-смартфонов на впечатляющие 831%

Мировые продажи смартфонов вернулись к росту и не в последнюю очередь подстегнул рынок рост популярности устройств с поддержкой сетей пятого поколения. В Западной Европе, Америке, Японии, Китае и прочих странах активно вводится в строй инфраструктура 5G и из-за этого спрос на 5G-смартфоны не может не увеличиться.

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Аналитики компании Counterpoint Research проанализировала рынок смартфонов в третьем квартале нынешнего года и пришла к выводу, что сегмент 5G-смартфонов растет и годовой прирост составит 121%. И активнее всего наращивает продажи Realme — рост 831%. Существенный скачок произошел благодаря популярности устройств компании в Европе, Китае и Индии.

Аналитики считают, что одной из главных причин роста продаж 5G-смартфонов Realme стало широкое портфолио моделей компании в различных ценовых сегментах. Агрессивный маркетинг также в числе стимулов для продаж мобильников Realme. Сама компания надеется на то, что как минимум 100 млн пользователей по всему миру оценят преимущества 5G благодаря ее смартфонам.

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Источник: gizmochina