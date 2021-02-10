Realme GT 2 Pro станет самым дорогим смартфоном компании

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При этом по части основной камеры есть вопросы

В ноябре нынешнего года вице-президент Realme заявил, что компания окрепла и чувствует в себе силы для новых свершений. Следующий рубеж, который она намерена взять — выпуск настоящего флагмана. Тогда же пользователей предупредили, что речь идет о смартфоне с ценником около $800. Предполагается, что таким топовым устройством должен стать realme GT 2 Pro, чья премьера пройдет 4 января.

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Сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station подтвердил эти догадки, заявил, что ценник на Realme GT 2 Pro точно преодолеет отметку в $630 и может приблизиться к черте в $790.

Компания уже подтвердила, что среди достоинств новинки стоит отметить платформу Snapdragon 8 Gen 1, мощную систему охлаждения, сверхширокоугольный датчик с углом обзора 150 градусов и камерой-микроскопом. Realme GT 2 Pro должен предложить 120-герцовый AMOLED-дисплей разрешением 2К и диагональю 6,7 дюйма, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и селфи-камерой на 32-мегапикселя. Работать смартфон станет под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

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Источник: gizmochina