Realme GT Master Edition и Realme GT Explorer Master Edition: отличия

983

Диагональ дисплея, чип, камера, тип памяти и звук — ключевые отличия между двумя версиями Realme GT Master Edition

Через несколько дней состоится премьера realme GT Master Edition, который получит две версии, где самая топовая будет именоваться Realme GT Explorer Master Edition. Схожесть названий и разнообразие утечек не давало четкого понимания, чем же будут отличаться два смартфона. И вот сегодня мы готовы рассказать об отличиях Realme GT Master Edition и Realme GT Explorer Master Edition, основываясь на последних слухах.

Читать также: Realme Pad на качественных рендерах ﻿

Если верить имеющейся информации, то оба смартфона получат 120-герцовые AMOLED-дисплеи Е3 от Samsung, но у «обычного» Realme GT ME он будет диагональю 6,43 дюйма, а у Explorer — 6,55 дюйма. В основе топовой версии будет лежать платформа Snapdragon 870, а в базовой — Snapdragon 778G.

Еще одно ключевое отличие будет заключаться в наборе датчиков в основной камере. Так, Realme GT Explorer Master Edition предложит три сенсора 50 Мп (Sony IMX766) + 16 Мп (Sony IMX481, широкоугольный) + 2 Мп (монохромный). Камера в Realme GT Master Edition также будет тройной, но в качестве ключевого будет выступать датчик на 64 Мп (Sony IMX682) и разрешение широкоугольного составит 8 Мп (Sony IMX355).

Еще одно упрощение обычного Realme GT ME от Explorer-версии будет в типе постоянной памяти. У первого флеш-накопитель будет UFS 2.2, а у второго — UFS 3.1. Выгодно Realme GT Explorer Master Edition будет отличаться от своего собрата наличием модуля NFC и двух динамиков, тогда как базовой версии смартфона чип для бесконтактных платежей не дали и динамик будет всего один.

Читать также: Realme Book показали со всех сторон ﻿

Все прочие характеристики должны дублироваться: селфи-модуль 32 Мп (Sony IMX615), батарейка на 4500 мАч, быстрая 65-ваттная зарядка. Насколько это информация достоверна и что по ценам, узнаем 21 июля, когда и состоится презентация смартфонов.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿﻿

Источник: telegram