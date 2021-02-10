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Realme Pad на качественных рендерах

17.07.2021 65 0

Realme Pad будет тонким и приятным внешне планшетом

С ростом диагонали экранов смартфонов, рынок планшетов затормозился, они как устройства оказались нужны далеко не всем. Но в прошлом году в дело вмешалась пандемия и переход на удаленное обучение, работу и времяпрепровождение вернули интерес пользователей к планшетам. Вернуться к выпуску этих гаджетов решила Xiaomi и отставать от нее не хочет и Realme.

 

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Realme Pad на качественных рендерах – фото 1﻿

 

В этом году дебютирует Realme Pad и благодаря сетевому информатору @OnLeaks мы можем увидеть, как он будет выглядеть. Лицевая панель смотрится традиционно для наших дней и отметить стоит разве что достаточно небольшие как для планшета рамки. Боковые грани плоские и здесь мы видим порт USB Type-C, четыре динамика, клавиши питания и регулировки громкости. На тыльной стороне расположился одиночный датчик изображения.

 

Realme Pad на качественных рендерах – фото 2

 

По данным информатора, габариты корпуса Realme Pad составят 246,1х155,8х6,8 мм. Диагональ дисплея должна будет 10,4 дюйма и можно предположить, что разрешение будет FullHD+. По слухам, планшет получит 6 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной и аккумулятор емкостью 7100 мАч.

 

 

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Источник: 91mobiles

Realme Pad
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.07.2021

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Realme Pad на качественных рендерах